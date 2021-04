Confinement : "Il y aura une tolérance ce week-end" (Frédérique Camilleri, préfète de police dans les BDR)

Dès ce samedi, la limitation de déplacement des 10 kilomètres doit s'appliquer sur tout le territoire, mais avec une tolérance pour changer de région jusqu'à lundi. Sur France Bleu Provence, la préfète de police des Bouches-du-Rhône confirme d'ailleurs cette tolérance : "c'est utile de rappeler qu'il y aura cette forme de tolérance pour toutes les personnes qui veulent passer d'une région à l'autre pour aller passer cette période dans un autre logement".

Les forces de l'ordre appelées également à renforcer les contrôles dans la rue, à verbaliser les rassemblements de plus de six personnes et mais aussi les fêtes sauvages, les restaurants et bars clandestins.

"Nous avons choisi aussi de mettre la priorité sur la verbalisation et l'interpellation les participants et les organisateurs de fêtes sauvages" précise la préfète de police. Une façon d'éviter sans doute la tenue d'un nouveau carnaval non déclaré comme celui de la Plaine à Marseille le 21 mars dernier.

À Saint-Victor ces derniers jours cinq débits de boisson ont été fermés pour quinzaine jours et quatre mises en demeure ont été dressées à la Plaine : "c'est redevenu un peu plus calme depuis".

La préfète de police des Bouches-du-Rhône qui estime que la population, dans sa grande majorité, à Marseille notamment aujourd'hui respecte les consignes : "parce qu'elle comprend que ces règles ont été faites pour nous protéger tous de ce virus et pour pouvoir reprendre une vie la plus normale possible le plus rapidement possible".