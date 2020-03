Confinement - Jogging, galipettes et sortie dans les parcs : en Limousin, les premières contraventions tombent

Les forces de l'ordre dressent les premières contraventions en Limousin contre celles et ceux qui ne respectent pas les mesures de confinement liées au coronavirus. Un jogger, un couple en train de batifoler dans une voiture et des familles parties au parc ont notamment été rappelés à l'ordre.

La police et la gendarmerie ont dressé les premières contraventions pour non respect du confinement lié au coronavirus

Les premières contraventions pour non respect des mesures de confinement liées au coronavirus tombent en Limousin, aussi bien en Corrèze qu'en Haute-Vienne.

Un couple... en plein ébat sexuel

La police de Brive, qui fait savoir que l'extrême majorité de la population fait preuve de discipline, annonce par ailleurs qu'elle a dressé six contraventions d'un montant de 135 euros, principalement à l'encontre de personnes croisées plusieurs fois dans les rues dans la journée de ce mercredi et qui n'ont pas compris le message. Elle demande aussi à ce que les habitants fassent preuve d'autonomie pour se renseigner et n'appellent pas le 17 pour savoir par exemple s'ils ont droit de passer la tondeuse chez eux.

A Tulle, les policiers ont dressés quatre contraventions. Les gendarmes de la compagnie de Brive ont eux verbalisés un jogger au lac du Causse, où il était venu en voiture. Il n'était donc pas dans sa zone de résidence comme le veut la réglementation et écope, en guise de dernier avertissement, une contravention de 'seulement' 38€. Selon nos informations, un couple surpris en train de faire des galipettes dans une voiture a aussi été verbalisé, là encore pour ne pas avoir respecté les mesures de confinement... car ça n'est pas une sortie nécessaire !

Demi-tour en voiture à Limoges et familles dans les parcs de Panazol

En Haute-Vienne, la préfecture indique qu'une centaine de contrôles ont été menés dans l'agglo de Limoges entre ce mardi après-midi et soir au premier jour du confinement. La police de Limoges fait elle savoir que des individus en voiture ont fait demi-tour à la vue des policiers ce mercredi matin. Ils ont été rattrapés et verbalisés. À Panazol, le maire a lui du faire intervenir la police municipale pour renvoyer chez elles de nombreuses familles qui jouaient dans les parcs, en toute insouciance et inconscience.