Confinement : l'accès aux plages désormais interdit dans les Landes

Il est désormais interdit de se rendre, à pied, sur les plages landaises. Ainsi en a décidé ce jeudi la préfecture des Landes, en raison du confinement décrété par le gouvernement face à l'épidémie de coronavirus.

Si des communes landaises avaient déjà, ces dernières heures, fermé leurs plages, l'interdiction concerne cette fois-ci l'ensemble du littoral landais.

En cause : une trop grande affluence constatée depuis mardi midi et l'instauration du confinement. "Des regroupements de personnes ainsi que des rassemblements de promeneurs et de surfeurs ont été constatés par les forces de l'ordre sur les plages landaises, en méconnaissance des mesures générales de prévention de la propagation du virus" écrit la préfecture des Landes, dans un communiqué.

L'interdiction concerne aussi les plans d'eau intérieurs, les sentiers, les chemins et espaces dunaires situés à proximité précise la préfecture. Le surf et toutes les autres activités nautiques sont également interdites. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros.

Dans de nombreux autres départements, comme la Gironde ou les Pyrénées-Atlantiques, l'accès aux plages est également interdit.