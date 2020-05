Confinement : la justice du quotidien à l’arrêt à Valence

Depuis le 17 mars seules les comparutions immédiates ou les décisions des juges de la liberté et des détentions ainsi que quelques référés sont jugés. Mais aucune audience n’a pu se tenir au Conseil des Prud'hommes ou au affaires familiales. Aucune d'audience donc pour les affaires liées au droit du travail. Pas davantage divorces, les contributions alimentaires ou les droits de visite des parents. Aucune décision dans ces affaires-là, car les juges doivent entendre les différentes parties. Or il est impossible de réunir tout le monde dans les petits bureaux des magistrats spécialisés au palais de justice de Valence. Sandrine Durochat, avocate à Valence le reconnait

Oui ça cause un désagrément très fort aux gens qui attendent une décision importante dans leur vie quotidienne.

Elle a en tête de nombreux clients qui attendent par exemple d’être enfin fixés sur les termes exacts de leur jugement de divorce ou l’attribution d’une pension. Mais aurait-on pu faire mieux ? « je ne sais pas » conclut la jeune femme.

Déposer son dossier dans un bac à l’entrée du palais

« Peut-être » murmure un magistrat. Dans certains tribunaux il a été possible bien plus rapidement qu’à Valence de mettre en place un système avec des bacs à l’entrée du palais de justice pour que les avocats y déposent certains de leurs dossiers. Mais de toutes façons ça n’est possible que dans les affaires où les deux parties sont d’accord et où l’ordre des avocats et le chef de juridiction ont pu s’entendre sur cette modalité un peu « allégée ».

Beaucoup de dossiers réglés

Mais comme le souligne Dominique Dalègre, vice-président du Tribunal Judiciaire et représentant de L’USM (Union Syndicale des Magistrats),

ce n’est pas parce qu’aucun jugement n’est rendu que les juges ne travaillent pas".

A l’instruction par exemple ils peuvent rédiger leurs ordonnances de mise en accusation ou des commissions rogatoires. Même chose au civil ou les procédures sont écrites et non orales. Par exemple pour les contentieux des assurances ou de l’immobilier. Là les magistrats ont réglé les affaires en télétravail à chaque fois qu’ils avaient toutes les pièces nécessaires dans le dossier.« Au civil presque tous nos dossiers en stock sont bouclés » affirme Dominique Dalègre. Restent les jugements à faire enregistrer. Et ça c’est un véritable problème.

Pas de télétravail pour les greffiers

Car sans les greffiers les juges sont muets en quelques sorte. Chaque décision prise par un juge doit être mise en forme par un greffier. Sans cet « enregistrement écrit officiel » aucune décision ne peut être rendue publique. Or depuis le début du confinement à Valence comme ailleurs en France, il a été très compliqué de pouvoir faire travailler les greffiers. Pas par manque de bonne volonté au contraire. Mais ce sont souvent des femmes jeunes et donc mère de famille sans solution de garde pour leurs enfants. Or pour les greffiers le télétravail est impossible… faute de matériel. Ils ne sont pas équipés d’ordinateurs portables professionnels obligatoires pour se connecter aux logiciels et fichiers internes sécurisés du ministère de la justice.

Seulement 10 % de Greffiers présents

Autre difficulté à Valence, lorsque certaines greffières pouvaient et voulaient venir travailler physiquement dans leur bureaux, les consignes « sanitaires » ont été parfois appliquées de manière un peu draconienne par la direction de leur service. Les chiffres de présence sont éloquents. En moyenne depuis le début du confinement chaque jour au palais il y a une quinzaine de magistrat sur 40, pour les greffiers c’est 15 aussi mais sur 150 indique une magistrate.

Un retard quasi impossible à rattraper

Conséquence, le retard pris à ce niveau-là va mettre du temps à se résorber. A leur retour les greffiers et greffières auront toutes les décisions prises par les juges ces dernières semaines à rédiger en plus de celles qu’ils prendront chaque jour. Au pénal, les victimes ou les personnes qui attendent d’être jugées vont aussi devoir s’armer de patience. Pour l’instant aucune date de reprise n’est avancée par la chancellerie pour les audiences. Mais ce qui est déjà certain c’est que les délais vont énormément s’allonger. Dominique Dalègre détaille :

la grève des avocats qui a duré plus de deux mois avait déjà contraint la justice à renvoyer des très nombreuses audiences à l’an prochain. Le confinement est arrivé par-dessus .

Pour lui il ne faut pas raisonner classiquement : « on pourrait se dire un mois de travail perdu on met un mois à le rattraper. Non car, les calendriers d’audiences sont quasiment pleins jusqu’à l’an prochain et il faudra aussi traiter toutes les nouvelles affaires qui arriveront ». Pour le magistrat ce retard ne se réduira pas avant des années et pour certains domaines comme le pénal, il n’est pas optimiste : « je crains que là, le retard ne se rattrape pas ».