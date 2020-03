Confinement : "La pédagogie a laissé la place à la répression", dit le patron des policiers en Haute-Garonne

En visite jeudi à l'Institut Pasteur à Paris, Emmanuel Macron a regretté que les français prennent "à la légère" les consignes de confinement et continuent de traîner dehors, profitant du beau temps. Ce vendredi matin, sur France Bleu Occitanie, le DDSP 31 (directeur départemental de la sécurité publique) a fait le même constat et rappelé que des amendes avaient déjà été dressées dans le département.

"Les pique-niques ? C'est interdit !" - Nelson Bouard

Nelson Bouard regrette que les mesures de confinement ne soient pas davantage respectées :" C'est le constat de beaucoup de professionnels de la sécurité et des secours et c'est celui également de beaucoup de nos concitoyens qui constatent en regardant par la fenêtre qu'il y a trop de gens dans la rue et malheureusement parfois pour des motifs qui ne sont pas justifiés".

"La pédagogie a laissé la place à la répression" - Nelson Bouard

Certains n'ont pas hésité cette semaine à faire des pique-niques dans des parcs et jardins. Cette pratique est actuellement interdite rappelle le directeur départemental de la sécurité publique en Haute-Garonne : " C'est interdit, on le rappelle avec des contraventions. Nous avons d'abord fait preuve de pédagogie pendant les premières heures d'application et puis la pédagogie a laissé la place à la répression". Un pique-nique vous coûtera 135 euros.