Confinement : la police intervient à Cherbourg pour un groupe de personnes alcoolisées

Plusieurs personnes ont été interpellés à Cherbourg dans le quartier du Maupas ce dimanche 4 avril. Les forces de l'ordre sont initialement intervenus vers 15h30 pour un groupe qui "s'alcoolisaient sur les pelouses tout en créant un tapage", explique la police dans un communiqué.

Les quatre personnes sont verbalisées et sommées de rejoindre leurs domiciles. Deux heures plus tard, le commissariat reçoit à nouveau des appels des riverains et fait intervenir "l'ensemble des policiers présents."

A leur arrivée, une partie du groupe regagne un appartement depuis lequel ils insultent les agents, avant d'être interpellés et placés en garde à vue. "La consommation massive d'alcool par certain des protagonistes a contribué à ces faits", ajoute la police.

Parmi ces trois personnes, certains n'en étaient pas à leur première infraction. Une jeune femme avait déjà été brièvement arrêtée plus tôt dans la journée pour avoir fait un doigt d'honneur à une patrouille. Un autre en était à sa quatrième violation des règles du confinement. Elles ont été remises en liberté avec une convocation devant le tribunal judiciaire en décembre.

L'une des personnes restées sur place avait cru bon d'inscrire sur son attestation de sortie "Apéro" en guise de motif. Durant la journée de dimanche, ont trentaine de personnes ont été verbalisées à Cherbourg.