Confinement : le préfet du Morbihan interdit la vente d'alcool à emporter

"Le duo confinement et alcool fait mauvais ménage", assure le préfet du Morbihan dans une vidéo publiée ce vendredi 17 avril sur Internet.

Les violences intrafamiliales en hausse de 30%

D'après Patrice Faure, "les violences intrafamiliales ont augmenté de plus 30% en quelques jours". "Les nombreuses interventions des forces de l'ordre se font quasi systématiquement sur fond d'alcool. Nous ne pouvons tolérer de telles violences."

Face à ce constat, le préfet a donc décidé d'interdire la vente d'alcool à emporter, autre que la bière et le vin, le cidre et les boissons fermentées non distillées à partir de ce vendredi 17 avril et jusqu'au 11 mai, date envisagée pour le déconfinement. "Il en va de l'intérêt des familles et des enfants," martèle Patrice Faure.