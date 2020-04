Confinement: "le virus ne prend pas de vacances", contrôles renforcés en Meurthe-et-Moselle

Alors que débutent le week-end pascal et les vacances de printemps, le préfet de Meurthe-et-Moselle annonce un renforcement des contrôles pour faire respecter le confinement. Il y a par exemple un début de relâchement à Nancy.

"Le virus ne prend pas de vacances", la formule est du préfet de Meurthe-et-Moselle, Eric Freysselinard à la veille du début du week-end de Pâques et des vacances de printemps dans l'académie de Nancy-Metz. Le confinement doit encore être respecté car "un relâchement ce week-end, ce sont des morts et des personnes en réanimation dans quinze jours". Pour l'heure, 136 personnes sont décédées du Covid-19 dans le département et 163 se trouvent en réanimation ce vendredi.

De nombreux contrôles vont donc avoir lieu ce week-end pour éviter les départs en vacances et les sorties en extérieur. 200 gendarmes seront mobilisés sur le terrain et 250 policiers seront déployés en zone urbaine.

Eviter les départs en vacances

En zone police, des contrôles auront lieu en sorties d'agglomérations pour éviter les départs mais également dans les gares SNCF et sur les autoroutes. Des contrôles de respect du confinement assortis de contrôle de vitesse. En zone gendarmerie, des patrouilles statiques seront mises en place au niveau des péages (Gye, Allain) et des points de passage obligatoires pour sortir du département, même sur le réseau secondaire. Des patrouilles mobiles seront réalisées dans les villages. Des contrôles renforcés grâce à l'usage de drones et d'un hélicoptère.

Plus de 6.000 verbalisations pour non-respect du confinement

Depuis la mise en place du confinement, les forces de l'ordre ont procédé à plus de 6.000 verbalisations pour non-respect du confinement (4.564 en zone police, 1.700 en zone gendarmerie). Dans le Grand Nancy, où un couvre-feu est appliqué, 417 procès-verbal verbaux ont été dressés, soit une trentaine par nuit.

Ce que craignent les autorités, c'est un relâchement du confinement comme la police municipale de Nancy commence à le constater. Si la police municipale verbalisait fin mars 15 à 20 personnes chaque jour, le maire Laurent Hénart explique 41 PV ont été dressés le 6 avril, 55 le 7 avril et 48 le 8 avril. Une attention particulière sera d'ailleurs portée dans le Grand Nancy sur les rives de Meurthe, très prisées des promeneurs.