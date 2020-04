En ce beau week-end de Pâques et de début de vacances de printemps, les forces de l'ordre veillent au bon respect du confinement. Des contrôles qui peuvent parfois dégénérer. En une semaine, les gendarmes du Nord et du Pas-de-Calais ont été agressés à sept reprises, dont deux fois avec une arme.

Confinement : les agressions de forces de l'ordre se multiplient dans le Nord et le Pas-de-Calais

En ce week-end de Pâques et de vacances, policiers et gendarmes intensifient les contrôles. Sept agressions de gendarmes ont eu lieu en une semaine.

Les contrôles pour vérifier que chacun respecte bien le confinement se multiplient, surtout avec cette météo ensoleillée, et le début des vacances scolaires dans les Hauts-de-France. Des contrôles qui peuvent mal se passer pour les forces de l'ordre.

Ce mercredi, un gendarme a été frappé au visage à la Bassée, entre Lille et Béthune, lors d’un contrôle lié au confinement. Le jeune homme a insulté puis donné un coup de poing au militaire. Il a été interpellé, puis hospitalisé en psychiatrie.

Sept agressions en une semaine

Jean-Philippe Teneur, officier de communication de la gendarmerie de Hauts-de-France, constate une augmentation de ces violences lors des contrôles : "depuis le début de la semaine, les gendarmes du Nord et du Pas-de-Calais ont été la cible de sept agressions, dont deux avec une arme. A trois reprises, ils ont essuyé des crachats d'individus déclarant être porteurs du Covid-19".

On a l'impression d'être le défouloir d'une frange minoritaire de la population

Avec l’arrivée du long week-end et des vacances, les gendarmes sont donc sur leurs gardes : "l'épuisement de tout un chacun, après presque quatre semaines de confinement, peut tendre les rapports avec les forces de l'ordre. Mais il faut comprendre que nous ne poursuivons qu'un seul but : la protection de la vie humaine. On a l'impression d'être le défouloir d'une frange minoritaire de la population, qui ne souhaite pas se conformer aux injonctions collectives".

10 000 contrôles par jours par la police du Nord

Chez les policiers du Nord, il n’y a pas, en proportion, plus d’agressions que d’habitude. Mais le nombre de contrôles a été démultiplié : 10 000 par jour en zone police dans le département. Mécaniquement, il y a donc un plus grand nombre de faits. Mathieu Legrand, de la Direction départementale de la sécurité publique du Nord (DDSP), rappelle que "la norme, c'est l'interpellation, et il peut bien sûr y avoir des mesures de garde à vue derrière, voire de comparution immédiate".

