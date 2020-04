Le préfet de la Manche, Gérard Gavory, dénonce un "relâchement" des Manchois face aux règles du confinement. Il constate une augmentation du nombre de personnes dans les rues et les supermarchés et une hausse des cas de tapage nocturne.

Confinement : les cas de tapage nocturne et de rassemblements interdits en hausse dans la Manche

Une centaine d'infractions aux règles du confinement ont été constatées dans la Manche cette semaine. Gérard Gavory, le préfet du département, constate un relâchement du comportement des Manchois. Il évoque par exemple une hausse des cas de tapage nocturne.

Les forces de l'ordre interviennent une quarantaine de fois quotidiennement pour ce motif. "Ce sont surtout des rassemblements interdits et quelques différents familiaux", explique le préfet. "Ce sont des gens qui se rassemblement, qui boivent plus que de raison, et ça génère parfois des heurts, des rixes."

Un homme a notamment été poignardé à Valognes après avoir s'être plaint du bruit à son voisin. "Cette personne a bien entendu été interpellée et condamnée," précise-t-il. "C'est ce qui caractérise l'activité des policiers et gendarmes, mais nous avons constaté une progression des interventions de ce type ces derniers jours."

Trop de monde dans les supermarchés

Autre phénomène dénoncé par Gérard Gavory : "l'afflux important de gens dans les grandes et moyennes surfaces." Le préfet a écrit aux directeurs de ces magasins pour rappeler les règles en vigueur pour gérer les flux de clientèles et appliquer la règle "d'une personne, un caddie", afin d'éviter les achats en famille.

"C'est le week-end pascal, donc les gens ont envie de faire les courses et il fait beau, donc ils veulent se balader", ajoute-t-il. "On met les moyens pour renforcer les contrôles."

L'interdiction d'accès aux plages relativement respectée

Avec les grandes marées, les contrôles ont été renforcés sur les côtes Manchoises cette semaine. L'interdiction d'accès aux plages a été relativement bien respectée.

Les forces de l'ordre n'ont constaté qu'une dizaine d'infractions, essentiellement des joggeurs qui ont expliqué ne pas être au courant de cet arrêté.