Confinement : les contrôles d'attestation de déplacement se multiplient en Ardèche

"Un patient hospitalisé en raison du Covid toutes les 30 secondes en France." Ce mercredi, Emmanuel Macron a rappelé la gravité de la situation dans le pays à l'issue d'un Conseil de défense. Le président a appelé à la responsabilité de chacun mais pour le moment, il n'y a pas eu d'annonce concernant un éventuel durcissement du confinement comme le réclament plusieurs élus et spécialistes. En attendant, depuis la fin des vacances de la Toussaint, les contrôles d'attestations de déplacement se multiplient en Ardèche.

Globalement le confinement est bien respecté

"Après avoir fait de la pédagogie pendant plusieurs jours, on s'est rendu compte que les règles n'étaient pas toujours respectées donc là on marque un peu plus le terrain, explique le capitaine Hamoir, de la compagnie de gendarmerie du Teil. Mais globalement le confinement est bien respecté dans le secteur de la vallée du Rhône."

Cette brigade mobilise une quarantaine d'hommes, chaque jour, pour veiller au bon respect du confinement.

Une seule verbalisation sur 80 contrôles

Postée aux abords du rond point la Rotonde au Pouzin, une quinzaine de gendarmes a contrôlé près de 80 conducteurs ce mercredi. "Une seule infraction a été constatée", indique le capitaine Hamoir. Le conducteur en question avait oublié de remplir son attestation, il a écopé d'une amende de 135 euros.

"Nous ne sommes pas non plus là pas verbaliser à tout va, poursuit le gendarme. Le plus souvent les gens ont un motif valable de déplacement. Je pense qu'ils doivent s'habituer de nouveau à remplir une attestation pour chaque déplacement."