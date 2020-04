Confinement : les contrôles renforcés pour le week-end de Pâques dans les Pyrénées-Atlantiques

Cinq cents gendarmes et policiers vont être mobilisés chaque jour pendant tout le week-end de Pâques pour faires respecter le confinement dans les Pyrénées-Atlantiques et empêcher une afflux de vacanciers. Plusieurs milliers de PV ont déjà été dressés depuis le début du confinement indique le préfet

C'est traditionnellement l'un des week-ends les plus chargés de l'année sur les routes de France, et notamment dans le Sud-Ouest. Cette année, confinement oblige, la période pascal s'annonce particulièrement calme. Pour autant, pas question de relâcher la garde du côté des forces de l'ordre qui renforcent leur dispositif de contrôle sur les axes routiers dans les Pyrénées-Atlantiques.

63 véhicules sur l'autoroute le week-end dernier

Chaque jour de ce week-end de pont, 325 gendarmes et 175 policiers sont mobilisés pour s'assurer du respect du confinement. Ce sont 100 patrouilles et 50 points de contrôles fixes qui seront mis en place chaque jour. Un dispositif appuyé par un hélicoptère notamment pour surveiller le massif montagneux et le littoral, ainsi que des zodiaques pour dissuader les baigneurs et surfeurs.

Pas de crainte particulière toutefois assure Eric Spitz, le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Le week-end précédent, les 4 et 5 avril, pour le début des vacances de la zone C (académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles), seulement 63 véhicules légers ont été enregistrées aux péages dans le département. Tous ont été contrôlés. Aucune arrivée de vacanciers n'a été à déplorer, malgré les nombreux appels de délation reçus par les services de la police nationale concernant l'arrivée de nouveaux voisins.

Confinement moins bien respecté en ville

Le confinement est globalement respecté assure le préfet. Plus toutefois dans les zones rurales que dans les aires urbaines. Plusieurs milliers de Procès Verbaux ont en effet été dressés dans les Pyrénées Atlantiques, représentant 2% des contrôles en zone gendarmerie et 5 à 6 % des contrôles en zône police.

Dix-neufs de ces PV l'ont été pour récidive et un pour une troisième infraction au confinement qui a valu à son auteur une condamnation à 3750€ d'amende et 6 mois de prison avec sursis.