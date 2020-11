Confinement : les gendarmes contrôlent la circulation des habitants de la Charente

Les contrôles de gendarmerie se multiplient cette semaine en Charente. Ils ont pour but de vérifier les déplacements des particuliers pendant le confinement. Mais ils sont aussi destinés à sécuriser les centres commerciaux en période de vigipirate maximum.

Après Sigogne dans le secteur de Jarnac le matin, c'est à Barbezieux qu'une dizaine de gendarmes ont contrôlé les automobilistes dans le centre ville mercredi après-midi, et les clients d'un hypermarché, pour vérifier que leurs attestations étaient bien valides. Une dizaine de gendarmes du détachement d'appui territorial, des réservistes de la Gendarmerie Nationale, ont vérifié les papiers des automobilistes et leurs attestations. La plupart ont la bonne idée d'y avoir pensé et de l'avoir remplie.

Pas de mauvaise foi

Peu nombreux sont les automobilistes à être surpris sans attestation. Généralement elle est placée à portée de main, sur la plage avant derrière le volant, alors que le masque pend au rétroviseur intérieur. Pendant le premier confinement, entre mars et mai derniers, la compagnie de gendarmerie de Cognac n'a procédé qu'à quelque 500 verbalisations sur les dizaines de milliers de contrôles effectués. La mauvaise foi évidente reste très minoritaire.

Une automobiliste contrôlée à Barbezieux © Radio France - Pierre MARSAT

A l'entrée du principal hypermarché de Barbezieux, les gendarmes ont également contrôlé les attestations. Rien de répréhensible là encore, si ce n'est des oublis de signatures, ou des papiers remplis pour plusieurs raisons. La présence des gendarmes a aussi pour but de sécuriser les centres commerciaux contre les attentats, alors que le plan vigipirate est à son maximum.

