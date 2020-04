Confinement : les gendarmes de Belfort veillent sur les résidences inoccupées

On connaissait l'opération "tranquillité vacances", mais en raison de la crise sanitaire et du confinement, les gendarmes du Territoire de Belfort lancent l'opération "tranquillité résidence inoccupée". Ainsi, les propriétaires d'une résidence secondaire peuvent demander aux forces de l'ordre de surveiller leur habitation, mais aussi les artisans et les chefs d'entreprises qui ont laissé leur atelier ou leur chantier à l'abandon, et qui peuvent donc être victimes de cambriolages ou de vols de métaux précieux comme le cuivre par exemple. "Le cuivre est relativement facile à voler car il est souvent protéger par du caoutchouc, du coup ça ne fait pas de bruit quand on le découpe. Quand on sait que le cuivre représente une grosse valeur marchande pour les voleurs, on sait qu'il est particulièrement recherché" explique le capitaine Marc Boulanger, officier adjoint au commandant de groupement de gendarmerie du Territoire de Belfort. "Pour l’instant, il n'y a pas de cambriolages, mais ça ne veut pas dire qu’il n’y en pas eu, il faudra attendre le déconfinement pour que les gens repartent chez eux et découvrir ce qui a pu leur arriver" affirme le capitaine Boulanger.