Confinement : les interventions pour tapages en hausse de 80% dans le Doubs

C'est un des effets connus des confinements et le chiffre parle de lui-même : les infractions pour tapages explosent cette année dans le Doubs. Les gendarmes ont déjà relevé 205 infractions depuis le 1er janvier, soit une hausse de 80% par rapport à 2019. Pour les forces de l'ordre, le tapage se définit par "l'émission de bruits portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou la santé de l'homme."

Hausse de 127% pendant le premier confinement

Cette augmentation impressionnante est directement liée aux confinements ainsi qu'à la fermetures des bars, cafés et restaurants, qui poussent certains Francs-comtois dans des fêtes et soirées privées. Là encore, il suffit de regarder les chiffres : pendant le premier confinement, les gendarmes du Doubs ont réalisé 327 interventions pour tapages soit 127% de plus qu'en 2019 à la même période (de 15 mars au 15 mai). Pendant le reconfinement, 117 interventions soit une hausse de 80% par rapport à l'année précédente (du 15 octobre au 15 novembre).

Le montant des amendes

Les forces de l'ordre rappellent les sanctions encourues, pour l'auteur de tapages :

68 euros si l'amende est réglée sur place ou dans un délai de 45 jours

si l'amende est réglée sur place ou dans un délai de 45 jours 180 euros au delà de 45 jours

A cela s'ajoute éventuellement 135 euros d'amende pour non-respect du confinement.