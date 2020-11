Confinement : les règles restent inchangées, les commerçants et restaurateurs du Berry s'inquiètent

Pour le déconfinement, il va falloir attendre ! Ce jeudi soir, le premier ministre Jean Castex a précisé que s'il devait y avoir un allégement le 1er décembre, il concernerait uniquement les commerces. Restaurateurs, cafetiers mais aussi tous les commerçnats fermés, sont de plus en plus inquiets.

"Il serait irresponsable d'alléger le confinement" : sans surprise, ce jeudi soir le premier ministre a annoncé que les régles de ce confinement seraient inchangées pour les 15 prochains jours. Jean Castex a précisé que la récente tendance à la baisse du nombre de cas positifs était "fragile" et "à confirmer". Si la situation sanitaire devait s'améliorer, les premières mesures d'allégement du confinement pourraient intervenir le 1er décembre, mais au seul bénéfice des commerces et sur la base d'un protocole renforcé. Une situation évidemment qui inquiète tous ces commerçants qui voient arriver à grand pas les fêtes de fin d'année.

Pour Véronique Gaulon, présidente de l'UMIH dans l'Indre et le Cher (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie), cette position du gouvernement était attendue par les restaurateurs et cafetiers : "Je ne m'attendais pas à un allégement du confinement. Et je vais vous donner mon avis personnel : je pense qu'au mois de décembre, il y aura un allégement pour les commerces, mais pas pour les restaurateurs et les cafés. Ce sera comme à l'issue du premier confinement."

Anthony Bertrand, gérant du Café Moustache, à Châteauroux : "La colère commence réellement à monter. On se sent vraiment seul. Les aides qui doivent tomber chaque mois ne sont pas là, il n'y a rien du tout. On ne sait pas du tout où on va", ajoute-t-il, pointant du doigt le rôle des assurances. "Elles ne jouent pas le jeu. Pour le premier confinement, il y a encore des dossiers en cours. Rien n'avance", déplore le gérant du Café Moustache. "Si le gouvernement et les assurances ne font pas d'efforts, il n'y a absolument pas d'avenir. On ne se relève pas comme ça de trois mois de confinement. La réalité est que tous les frais sont là. Il faut vivre, il faut manger. Je regarde ce qui se passe sur le marché pour peut-être m'inscrire dans une boîte d'intérim en décembre ou janvier. Il va falloir regarder ailleurs", conclut-il.

Pour Cathy Delvallée, présidente de l'association des commerçants de Châteauroux, la situation va devenir de plus en compliquée : "Il y a des commerces qui vont pouvoir tenir, mais la majorité ne tiendra pas. On ne comprend pas cette position, dans nos commerces le risque est moindre. Et si dans 15 jours on peut rouvrir, dans quelles conditions ? Avec encore une nouvelle réglementation ? avec une personne à la fois dans les magasins ? On ne rattrapera jamais notre chiffre comme ça. On est en grande difficulté".