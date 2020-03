Confinement lié au coronavirus : les contrôles de police et de gendarmerie ont commencé en Dordogne

Les services de gendarmerie et de police de Dordogne sont mobilisés depuis ce mardi midi pour faire respecter le confinement lié au coronavirus. Ils doivent donc contrôler les déplacements des Périgourdins. Sans attestation pour justifier vos déplacements, vous vous exposez aujourd'hui à une amende de 38 euros, et dans les jours qui viennent de 135 euros, a déclaré lundi soir le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Ce dernier mobilise plus de 100.000 policiers et gendarmes pour des contrôles partout en France.

Les policiers et les gendarmes contrôlent la détention ou non de l'attestation dérogatoire ou d'une déclaration sur l'honneur, indispensables à vos déplacements. Sans justificatif, vous vous exposez à une amende.

Les gendarmes de la compagnie de Périgueux ont déjà entamé les contrôles. Ils étaient une cinquantaine ce mardi pour contrôler les déplacements à Montpon, Excideuil, St-Astier et Sanilhac.

Une attestation obligatoire pour sortir de chez vous

Depuis midi, ce mardi, seules les sorties impératives sont autorisées. Quel que soit votre mode de transport et faute de justificatif, vous risquez de payer une amende de 38 euros aujourd'hui et de 135 euros dans les prochains jours.

Pour sortir de chez vous et vous déplacer, il vous faut donc une attestation dérogatoire. Elle est téléchargeable sur le site du ministère de l'Intérieur. Vous pouvez également présenter vos cartes professionnelles, un certificat d’employeur, ou une déclaration sur l’honneur écrite par vos soins.

Pour consulter la liste des déplacements autorisés en période de confinement c'est >>> ici.