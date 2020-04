Confinement : mesures renforcées pour le week-end de Pâques dans le Haut-Rhin

Comme dans le Bas-Rhin, le préfet du Haut-Rhin annonce mercredi soir, de nouvelles mesures pour renforcer le respect du confinement à l'approche du week-end de Pâques et des vacances scolaires. Constatant "le relâchement inacceptable de certains comportements", le préfet rappelle que "respecter le confinement est indispensable pour lutter contre l'épidémie de coronavirus".

Les mesures renforcées :

La pratique d’une activité sportive extérieure est interdite dans le département entre 11h et 19h et ne peut être réalisée en dehors de ces horaires qu’à titre individuel, dans la limite d’une heure par jour et d’un kilomètre autour du lieu de confinement. Cette mesure est applicable du vendredi 10 au lundi 13 avril.

Chaque responsable de commerce dont l'ouverture est autorisée doit afficher clairement à l'entrée de son commerce le nombre de clients autorisés à être présents et les modalités de déplacement à l'intérieur du commerce permettant le respect des règles de distanciation sociale.

Il ne sera pas possible pour les Haut-Rhinois d'aller faire les courses dans les magasins du Territoire de Belfort le vendredi 10 avril (férié en Alsace). Le préfet a décidé de n'autoriser les achats de première nécessité que dans les commerces situés à moins de 10 kilomètres du lieu de confinement.

Le préfet autorise l'accès à un jardin ouvrier ou familial dès lors que ce jardin est situé dans la commune du lieu de confinement.

Tout au long du week-end, la police et la gendarmerie renforceront les contrôles des déplacements en de nombreux points, en milieu rural et urbain, de jour comme de nuit. Le préfet rappelle que le non-respect des règles de confinement est puni d’une amende de 135 euros. En cas de récidive, l’amende est portée à 200 euros. Toute verbalisation à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours est un délit puni d’une amende de 3 750€ et passible de 6 mois d’emprisonnement.