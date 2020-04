Confinement : plus 300 verbalisations le week-end dernier en Saône-et-Loire

Temps printanier, beau soleil et confinement ne font pas bon ménage. Le week-end des 4 et 5 avril, certains habitants de Saône-et-Loire ont pris quelques libertés avec le message "Restez chez vous", selon les autorités.

"Une affluence de promeneurs a été constatée par les forces de l'ordre, mais aussi par les maires, en différents lieux du département, en particulier sur la voie verte et la voie bleue", indique la Préfecture dans un communiqué. Plus de 300 personnes ont été verbalisées au cours du week-end. En réaction, le préfet "se réserve la possibilité d'interdire notamment l'accès à la voie verte et la voie bleue dès ce week-end et tant que le confinement sera en vigueur".

La période ne permet aucun relâchement tant la situation sanitaire, et particulièrement en Saône-et-Loire, reste gravement préoccupante - Jérôme Gutton, préfet de Saône-et-Loire

Le point sur la situation dans le département

Le 7 avril, selon l'ARS (Agence régionale de santé) :