Confinement : plus d'une soixantaine de personnes verbalisées ce jeudi dans les Landes

Après deux journées, mardi et mercredi, réservées à la pédagogie, la police et la gendarmerie, dans les Landes, ont commencé à sanctionner ce jeudi pour faire respecter le confinement, décrété par le gouvernement pour lutter contre l’épidémie de Covid-19.

Plus d'une soixantaine de verbalisations à 135 euros ont été dressées ce jeudi dans les Landes, en grande partie sur le littoral, a appris France Bleu Gascogne. Une cinquantaine de personnes ont été verbalisées par les gendarmes et 12 l'ont été par la police.

Plus de 250 gendarmes sont mobilisés chaque jour dans les Landes, pour contrôler les piétons mais aussi les automobilistes sur les autoroutes, routes départementales et routes secondaires.

Trop de promeneurs sur les plages

Mais c'est surtout sur le littoral que les gendarmes ont dû verbaliser ce jeudi. En raison d'une présence trop importante de promeneurs sur les plages et de surfeurs, la préfète des Landes a même dû prendre un arrêté pour interdire l'accès aux plages dans tout le département. A Biscarrosse, les gendarmes ont surpris quelques jeunes en train de faire une partie de football et les ont verbalisés.

"On a encore une partie de la population, des gens qui n'ont pas tout à fait conscience des risques sanitaires pris pour eux-mêmes et pour ceux qu'ils côtoient" précise le colonel Laurent Langelier, commandant du groupement de gendarmerie des Landes.

A cela s'ajoute l'arrivée massive de personnes venues d'autres départements, et qui peuvent parfois assimiler le confinement à des vacances. "On a vu les volets des résidences secondaires se rouvrir, explique Laurent Langelier. On estime à un tiers les résidences secondaires qui sont à nouveau occupées ces derniers jours. On a des personnes qui sont venues dans les Landes certainement poussées des grandes agglomérations vers leur résidence secondaire."