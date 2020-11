Confinement : plusieurs milliers de contrôles dans les Côtes d'Armor

Comme la semaine précédente, le préfet des Côtes d'Armor a décidé communique ce mardi 17 novembre un bilan chiffré des contrôles effectués par les forces de l'ordre dans le cadre du nouveau confinement.

331 procès verbaux

Durant la semaine du 6 au 12 novembre, 20 014 contrôles ont ainsi été réalisés. Ce sont des contrôles de véhicules, de personnes, d'embarcations. Ils ont donné lieu à 331 procès verbaux d’infraction aux règles sanitaires.

Contrôles dans les moyennes et grandes surfaces

Les services de la répression des fraudes ont également effectué treize opérations de contrôles dans les grandes et moyennes surfaces et dans les solderies. Elles ont débouché sur trois avertissements et deux mises en demeure, principalement pour "défaut de l’affichage du port du masque, ouverture de rayons contenant des produits non essentiels, usage de la pratique non admise du Ask and collect".

"Seul le retrait différé des produits dit click and collect, qui suppose une commande préalable à distance, peut être mis en place", précise la préfecture.