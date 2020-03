Confinement : policiers et gendarmes se déploient en Berry

Depuis ce mardi midi, le confinement s'applique à tous. Cela veut dire que pour sortir de chez soi, il faut une autorisation écrite : c'est la fameuse attestation de déplacement dérogatoire que l'on peut télécharger sur le site du ministère de l'Intérieur ou reproduire sur papier libre.

Pour s'assurer que la règle est respectée, policiers, policiers municipaux et gendarmes sont déployés sur tout le territoire, et donc aussi en Berry. Des points de contrôles fixes et mobiles sont mis en place sur le département : "Les patrouilles ont lieu principalement sur les centres-villes et les grands axes de circulation pour s'assurer que les personnes qui circulent à pied ou en véhicule, le font effectivement sur un motif légitime" précise Jérôme Peruzzo, officier adjoint commandement au groupement de Gendarmerie Nationale de l'Indre, qui ajoute : "L'esprit n'est pas là de chercher à verbaliser, c'est avant tout de la pédagogie pour faire comprendre à nos concitoyens qu'à partir de maintenant, il faut strictement limiter nos déplacements au minimum. Bien évidemment, nous ferons preuve de discernement, d'explication, de pédagogie dans un premier temps". Ce mardi midi, le ministre de l'intérieur Christophe Castaner, a précisé que "la violation des règles de confinement sera passible d'une amende de 38 euros, qui devrait être portée rapidement à 135 euros"

Policiers mobilisés, mais aussi vigilants pour leur propre sécurité

Les situations de crise, les policiers en ont aussi l'habitude : "On fera face à cette nouvelle crise, avec les effectifs qu'on a" souligne de son côté Jérôme Retailleau, secrétaire départemental adjoint du syndicat de police Alliance 36 qui précise aussi que les contrôles pourront donner lieu, si nécessaire, à des verbalisations. Les policiers doivent également assurer leur propre sécurité face à ce virus : "On va rester vigilants sur le matériel qui va nous être alloué pour assurer les missions nouvelles qu'on va nous donner" précise Jérôme Retailleau qui ajoute : "Pour le moment à Châteauroux, on a du matériel ; ce n'est pas non plus la panacée mais on ne va pas se plaindre, à l'hôpital ils sont un petit peu aussi en galère de matériel, mais on sera vigilants à ce qu'on n'en manque pas"

Pour assurer la continuité du service, les gendarmes de l'Indre ont aussi pris des mesures en interne pour faire face à d'éventuels cas de Covid-19 dans les effectifs. Des gendarmes, qui comme les policiers, ont reçu de la préfecture des masques, des gants et du gel hydroalcoolique pour se protéger.

Les forces de l'ordre sont également très sollicitées par téléphone : les gendarmes de l'Indre ont reçu plus de 300 appels et ceux du Cher plus de 450 dans la seule journée de mardi, portant quasiment exclusivement sur les autorisations dérogatoires.