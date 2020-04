Confinement : près de 2.000 amendes en 15 jours dans les Côtes-d'Armor

Oubli d'attestation, mauvaise foi, sortie à plusieurs ou pour un motif fallacieux. Depuis la mise en place du confinement, gendarmes et policiers font la chasse à ceux qui ne respectent pas les mesures imposées par le gouvernement.

Une amende à 135 euros et 200 euros en cas de récidive

Dans les Côtes-d'Armor entre le 17 et le 31 mars, 45.908 véhicules et piétons ont été contrôlés par les forces de l'ordre. Ces derniers ont dressé pas moins de 1.898 procès verbaux.

Après avoir été fixée à 38 euros lors des premiers jours du confinement, l'amende est passé à 135 euros. Il vous en coûtera même 200 euros en cas de récidive. La préfecture explique d'ailleurs que policiers et gendarmes constatent de plus en plus de récidives ces derniers jours.

Des peines plus lourdes au-delà de trois récidives

Au-delà de trois récidives, l'infraction devient un délit, punissable de six mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende. Des peines de travail d'intérêt général ou de suspension du permis de conduire en cas d'infraction en voiture peuvent être également prononcées.

