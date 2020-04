Confinement : près de Nantes, il revient des courses le coffre vide mais à 138 km/h au lieu de 80

Un automobiliste a été contrôlé à 138 km/h au lieu de 80 lundi à La Chapelle-sur-Erdre, il a déclaré rentrer des courses mais les gendarmes n'ont trouvé aucun achat dans son véhicule. Lui et ses trois passagers ont été verbalisés pour non respect du confinement.

Un jeune automobiliste a été contrôlé à 138 km/h au lieu de 80 lundi matin sur la RD39, la route qui relie Nort-sur-Erdre à La Chapelle-sur-Erdre. L'homme de 27 ans était en train de doubler une voiture après avoir franchi la ligne blanche ! Cet habitant de La Chapelle a expliqué qu'il revenait des courses mais les gendarmes n'ont trouvé aucun cabas ni aucun achat dans sa voiture. Le jeune homme a bien fourni une attestation de déplacement mais elle ne mentionnait pas son nom et toutes les cases étaient cochées !

Trois passagers dans la voiture

L'automobiliste s'est vu retirer son permis sur le champ et il écope d'une amende de 135 euros pour non respect du confinement. Les gendarmes ont dressé le même procès verbal aux trois passagers de la voiture, ils n'avaient aucun motif de sortie et ne disposaient pas d'attestation.