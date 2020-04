Confinement : prison avec sursis pour un Rouennais après 14 contrôles sans justificatif

Un Rouennais a été interpellé et jugé en comparution immédiate ce lundi 20 avril 2020 après avoir été contrôlé à quatorze reprises sans justificatif.

L'homme avait déjà été interpellé et verbalisé 14 fois (illustration).

Ce lundi 20 avril 2020, un Rouennais de 26 ans a été jugé en comparution immédiate et condamné à cinq mois de prison avec sursis et 205 heures de travaux d'intérêt général. Il avait été contrôlé quai du Havre à Rouen samedi dernier, sans attestation de sortie. C'était la quatorzième fois que des policiers le contrôlaient et qu'il ne pouvait pas se justifier.

Ce n'est pas la première fois que la police interpelle ainsi des habitants de la ville rétifs aux règles imposées par le confinement. Au début du mois, un jeune homme a été placé en garde à vue pour les mêmes raisons après avoir refusé de se soumettre à un contrôle dans le quartier des Hauts-de-Rouen.