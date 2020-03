Confinement : quelle tenue choisissez-vous à la maison?

Pendant cette période de confinement, nous sommes nombreux et nombreuses à abandonner les tenues de ville pour profiter du confort des joggings et des pyjamas. Est-ce que nous prenons encore le soin de nous maquiller ou de nous coiffer? France Bleu Mayenne vous a posé la question.

Pendant cette période de confinement à la maison, il est facile de passer sa journée, dans le confort d'un jogging ou tout simplement de rester en pyjama, le cheveu en bataille ou la barbe hirsute. Nous avons interrogé plusieurs mayennaises et la plupart d'entre elles, avouent avoir lâché la boîte à maquillage et les petites tenues coquettes.

Celles qui n'ont pas changé leurs habitudes

Adeline travaille dans un cabinet de communication. Elle est confinée et a opté pour le télétravail. Cependant, elle a, chaque jour, des rendez-vous en visioconférence et s'oblige donc à garder une tenue de ville. "Chaque matin, je me lave, je me coiffe et je me maquille. Si je n'y étais pas obligée pour mon travail, je ferais des gâteaux toute la journée en pyjama", nous confie-t-elle.

Celles qui restent en tenue de sport

Isabelle est confinée à Laval, avec sa famille proche. Elle l'avoue, elle ne fait plus aucun effort pour se maquiller ou se faire belle : " Je reste en pyjama ou en tenue de sport toute la journée. Après tout, je suis avec ma famille et il est plus facile de se mettre à l'aise". Isabelle veut, malgré tout, garder la forme et, pour cela, elle fait son footing chaque matin. Mais, elle garde son jogging en rentrant. Quant au maquillage : " Plus de maquillage, plus de produits de beauté et c'est très bien pour ma peau... !".

Celles qui en profitent pour se faire des teintures étranges

Lucie, la petite vingtaine, a fui la capitale pour se réfugier dans sa famille lavalloise, le temps du confinement. Avec sa soeur, elle profite du confinement pour tenter des expériences capillaires étranges. L'une a choisi une couleur bleue, pour ses cheveux, l'autre une couleur orange. "On ne voit pas nos amis, on ne voit que nos parents, alors on en profite. Il faut bien sourire un peu dans cette période!" Pendant que l'une fait des meringues, l'autre les mange. Attention! Entre pyjama et gâteaux, gare aux kilos en trop.