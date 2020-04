Confinement : refus d'obtempérer, excès de vitesses, bronzette à la plage... le bilan des contrôles ce weekend

Policiers municipaux, nationaux, gendarmes et militaire de la force Sentinelle ont multiplié les contrôles ce weekend. Aucun flux touristique n'a été constaté alors que las "vacances" de Pâques démarrent pour la zone C. "En revanche, des touristes étrangers, Anglais, Grecs, Russes, sont actuellement bloqués dans le département. Certains ne respectent pas les mesures de confinement", précise le commissaire Aurélien Froger, adjoint à la Sûreté départementale de Nice.

A Cannes, des habitants se sont posés avec leur serviette à la plage pour bronzer. "Je comprends que les gens aient envie de sortir il fait beau, il fait bon mais nous restons mobilisés, fermes. Il faut du sérieux, il en va de santé de chacun et si les mesures ne sont pas respectés, le confinement durera".

Le commissaire Froger rappelle les mesures de confinement doivent être respectées partout, y compris dans des quartiers résidentiels, moins fréquentés. Les drones et hélicoptères permettent de survoler toutes les zones et d'envoyer si besoin des agents pour verbaliser un contrevenant. Les gendarmes des Alpes-Maritimes ont sillonné le département. Des contrôles ont été organisés dans plusieurs communes : dans les secteurs de Villeneuve-Loubet, Gilette ou encore de Mouans-Sartoux.

Un jeune de 23 ans en garde à vue

Policiers et gendarmes étaient présents sur le bord des routes : 5.557 véhicules ont été controlés, 381 automobilistes ont été verbalisés pour non-respect du confinement, selon la préfecture des Alpes-Maritimes.

A Grasse, un contrôle a mal tourné. Un automobiliste de 23 ans été placé en garde à vue ce dimanche après un refus d'obtempérer. Il a ralenti en arrivant près du barrage de police mais au lieu de s'arrêter afin que l'agent puisse vérifier son attestation, ce dernier a accéléré. Il a ensuite abandonné sa voiture et pris la fuite à pied. Il a été arrêté par la police municipale peu de temps après.

Plus d'excès de vitesse

La police a organisé des contrôles de vitesse ce dimanche matin au niveau de la voie rapide à Nice, limitée à 70km/h. "Nous avons constaté beaucoup plus d'excès de vitesses. Plusieurs automobilistes roulaient à plus de 100 km/h", indique le commissaire Aurélien Froger. L'un d'entre eux a été contrôlé à 140km/h au lieu de 70. Son permis lui a été retiré et sa voiture immobilisée.