Confinement : téléchargez l'attestation de sortie bilingue breton-français

An testenioù a zo da bellgargañ ha da leuniañ a-raok mont er maez

Evit gellet mont da aveliñ e benn, ober e gefridi pe kerc'hat ar vugale er skol e ranker kaout un testeni, betek fin ar bac'hadur. Tri anezho a zo, hervez an digarez evit mont er maez.

Un testeni a zouj ouzh al lezenn

Hag abaoe digwener e c'heller kaout an testenioù-se en div yezh ivez, brezhoneg-galleg. Ofis Publik ar Brezhoneg en deus troet ar paperioù ofisiel, d'ar vrezhonegerien ma 'z omp gellet ober gant hor yezh o toujañ ouzh ar reolennoù Stad.

Ha diouzh lezenn eo, eme rener Ofis Publik ar Brezhoneg Fulup Jakez. "Ar brezhoneg n'eo ket ur yezh difennet e Frañs tamm ebet. Pezh a c'houlenn al lezenn eo e vefe graet an traoù e galleg, met gwech ebet n'eo bet skrivet e ranke an traoù bezañ skrivet e galleg nemetken. Ar pezh a gont evit al lezenn hag evit an archerien na ouifent ket brezhoneg eo e vefe skrivet e galleg ivez".

N'eo ket difennet kaout un testeni diyezhek eme Fulup Jakez Copier

Gerioù nevez da lakaat er vuhez pemdeziek

Prim eo bet an Ofis oc'h embann an testenioù, met dav eo bet klask un nebeud gerioù nevez memes tra.

Hor micher eo. Ni hon eus ur servij treiñ teknikel en ofis publik, evit treiñ skridoù, melestradurel, a denn eus ar gwir, boaz omp - Fulup Jakez, rener Ofis Publik ar Brezhoneg

Ar pep pouezusañ a zo diazezañ ar gerioù-mañ er vuhez pemdez, eme Fulup Jakez. "Dizoloet e vez gant ar vrezhonegerien termenoù nevez, termenoù ne oamp ket boaz outo. A-benn ar fin ar pezh a vevomp bremañ ne oa ket bet anezhañ gwech ebet a-raok, hag e galleg ivez. Gêrioù evel kenfinañ ne vezent ket implijet gwechall. Bremañ e teuont da vezañ gerioù bemdez".