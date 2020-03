Confinement Toulouse : en garde à vue pour non respect du confinement

Le non respect du confinement peut se terminer par une garde à vue !

Ce mardi, un homme en a fait l'expérience, interpellé dans Toulouse par une patrouille de la police nationale. En huit jours, il a été verbalisé à plusieurs reprises parce qu'il était dehors sans respecter la procédure de confinement. Cette fois, pour faire passer le message, les agents l'ont carrément placé en garde à vue.

Récidiver coûte cher...

On rappelle la règle : sortir sans attestation ou sans motif valable c'est 135€ d'amende. Récidive dans les 15 jours c'est 200€ et plus de trois verbalisations en 30 jours c'est passible de 3750€ et 6 mois de prison