Confinement : trop de surfeurs continuent à sortir en mer en Bretagne !

Le Préfet du Finistère dénonce le nombre de surfeurs et de kitesurfeurs qui prennent des risques en sortant en mer malgré les mesures de confinement. Des PV ont été dressés.

: Beaucoup de surfeurs et kitesurfeurs ne respectent pas les mesures de confinement liées au coronavirus. (illustration)

La météo est idéale pour faire du surf... Mais les règles sont les mêmes pour tout le monde ! C'est en somme ce que rappelle le Préfet du Finistère dans un communiqué, qui constate que de nombreux Bretons continuent à pratiquer des activités nautiques.

Une vingtaine de contraventions

Il rappelle que l'accès aux espaces côtiers est interdit comme le sont également les activités nautiques. "Or depuis le début de la mise en œuvre de ces mesures, explique le Préfet, de nombreux surfeurs et kitesurfeurs continuent à pratiquer leur activité. Près d’une vingtaine ont fait l’objet d’une verbalisation et des signalements sont régulièrement rapportés, comme ce fut le cas il y a quelques jours sur la plage de Kervilzic (NDLR : à Loctudy)."

à lire aussi Coronavirus : toutes les plages de Bretagne interdites au public

La Préfecture du Finistère : "appelle chacun à faire preuve de responsabilité et de civisme en ces circonstances exceptionnelles".