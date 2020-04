Plutôt que de présenter son attestation de sortie ou d'accepter l'amende pour non-respect du confinement, un homme a préféré faire une course-poursuite avec les gendarmes, mercredi 1er avril, entre Binges et Dijon. Il a été arrêté et placé en garde à vue.

Confinement : un contrôle d'attestation se termine en course-poursuite entre Binges et Dijon

Un simple contrôle d'attestation pendant le confinement ... qui se termine en course-poursuite. L'histoire a eu lieu mercredi 1er avril, mais elle est bien réelle. Dans la soirée, un homme est contrôlé par la gendarmerie à Binges, à l'est de Dijon. On lui demande de présenter son attestation dérogatoire mais il s'y refuse, et prend la fuite.

"Pas de casse"

L'homme prend la direction de Dijon. Vingt kilomètres - une demi-heure de route - séparent Binges de la Cité des Ducs. Selon les gendarmes, "il changeait sans arrêt de direction", ce qui a compliqué son arrestation. Il est finalement interpellé à Dijon, avec le renfort de la police. L'homme est bloqué par deux voitures. Attention, n'imaginez pas un scénario à la Fast and Furious : heureusement, pendant la poursuite, "il n'y a pas eu de casse, ni de blessés, ni de mise en danger", indique la gendarmerie à France Bleu Bourgogne.

Placé en garde à vue

Mercredi soir, l'homme a été placé en garde à vue à Dijon. Selon le procureur, "il pourrait être présenté au parquet" vendredi.