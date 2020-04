Confinement : un couple de Parisiens renvoyé d'une location saisonnière en Bretagne

Les locations saisonnières sont interdites pendant le confinement, la règle est claire. Ça n'a pas empêché ce couple de Parisiens, un homme d'une cinquantaine d'années et une femme d'environ 35 ans, de venir en Bretagne pour passer le confinement.

Ils ont d'abord logé dans une location dans les Côtes d'Armor, mais leur voiture a été dégradée sur place. Ils ont alors décidé de pousser un peu plus loin, à Plougasnou, sur la côte Nord du Finistère.

Les gendarmes alertés par un riverain

En réalisant des contrôles sur la plage de Saint-Samson, les gendarmes ont été alertés par un riverain qu'ils étaient en train de verbaliser pour non respect du confinement. Celui-ci, sûrement frustré d'être pris par la patrouille, leur a indiqué une maison connue pour être une location de vacances, et qui avait en l’occurrence les volets ouverts.

Les locataires et la propriétaire verbalisés

Après quelques vérifications, les gendarmes ont entendu et verbalisé samedi les locataires et la propriétaire, une habitante de Plougasnou. Ils avaient signé un bail de location en bonne et due forme. Mais ils écopent chacun de 135 euros d'amendes pour non respect de l'arrêté d'interdiction de location saisonnière.

Le couple de Parisiens a également été sanctionné du même montant, cette fois pour non respect du confinement. La propriétaire de la maison a assuré à la gendarmerie que ses locataires sont désormais repartis.

D'autres enquêtes du même type sont en cours dans le pays de Morlaix, d'après les gendarmes. Et c'est le cas aussi ailleurs dans le Finistère.