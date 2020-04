Confinement : un dispositif d'écoute pour les parents en difficulté en Meurthe et Moselle

Face à l'augmentation des violences familiales durant la période de confinement, plusieurs associations de Meurthe et Moselle mettent en place une plateforme d'écoute pour les parents en difficulté. Baptisé "Amarrage", des professionnels écoutent et orientent les personnes en détresse.

"Parents confinés, familles en tensions, téléphonez avant de craquer", c'est le slogan du dispositif qui sera opérationnel dès ce mercredi sur les six territoires du département de Meurthe et Moselle.

Piloté par les CIDFF, centres d'informations sur les droits des femmes et des familles et l'association ARELIA, ce dispositif a pour but de venir en aide aux parents qui sont en grande difficulté pour exercer leur rôle parental et éducatif durant cette période de confinement.

Objectif : faire baisser la pression au sein des familles

Les parents peuvent appeler les numéros indiqués ci-dessous selon leur lieu de domicile et échanger avec des professionnels. L'anonymat est garanti. Au bout du fil, des professionnels capables de repérer des situations de détresse et orienter en fonction des besoins.

L'objectif est d'être à l'écoute et d'aider à faire pour faire baisser la pression au sein des familles, ainsi que de prévenir les violences intra-familiales.

Après la première semaine de confinement, les violences conjugales et familiales ont augmenté de 30% en moyenne en France. La tendance se confirme a déclaré le ministre de l'intérieur.

Où appeler ?

-Sur le territoire du Grand Nancy (du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30)

CIDFF de Nancy : contact@cidff54.fr – Tél : 03 83 35 35 87

-Sur le territoire du Pays Haut (du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h)

CIDFF de Longwy : cediffbaie.longwy54@wanadoo.fr – Tél : 03 82 23 29 88

-Sur le Territoire de Lunéville (du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h)

CIDFF de Lunéville : pole-accueil-ecoute@cidff-luneville.fr – tél : 03 83 74 21 07

-Sur le territoire de Pont-à-Mousson, Val de Lorraine (du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h)

Maison départementale des solidarités : raidvaldelorraine@departement54.fr Tel : 03.54.50.10.50

-Sur le territoire Terres de Lorraine (du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h)

ARELIA / Toul : ecoute.famille@arelia-asso.fr – Tél : 06 14 97 66 07