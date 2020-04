Confinement : un homme tombe d'un balcon pendant une soirée arrosée à Saint-Étienne-du-Rouvray

Pendant une soirée arrosée, un homme a été blessé ce vendredi 10 avril, en pleine nuit, à Saint-Étienne-du-Rouvray. Il est passé par-dessus un balcon et a fait une chute de quatre mètres après une dispute avec un ami. Cet ami a pris la fuite, il est activement recherché.

L'homme défenestré a été pris en charge par le Samu et les pompiers.

La police de Rouen a un conseil avisé à partager : ne vous confinez pas avec vos camarades de beuverie. C'est vraisemblablement ce qu'a fait ce couple rouennais (Seine-Maritime) en rejoignant, début avril, un couple d'amis dans leur appartement de la rue Hector Malot, à Saint-Étienne-du-Rouvray. Une soirée visiblement arrosée a mal tourné et ce vendredi 10 avril, à 3h20 du matin, l'un des deux hommes, âgé de 25 ans, a fait une chute de quatre mètres en tombant du balcon.

Dispute qui dégénère

Sur les quatre personnes confinées ensemble, deux hommes et deux femmes, toutes ont une vingtaine d'années. Les deux couples se sont rassemblés seulement quelques jours auparavant à Saint-Étienne-du-Rouvray.

Au terme d'une soirée alcoolisée, les deux hommes de 24 et 25 ans se sont retrouvés sur le balcon de l'appartement. Une dispute s'est engagée, et le plus âgé des deux est tombé du balcon, situé au premier étage. Une chute de quatre mètres qui s'est terminée sur les boîtes aux lettres de l'immeuble, situées sur le trottoir en contrebas.

Fuite du mis en cause

L'homme, blessé a été retrouvé au sol par les agents du Samu, et les sapeurs-pompiers. Entretemps, l'autre individu a fui de l'appartement. Les circonstances et son attitude ont conduit la police à le considérer comme mis en cause. À l'heure actuelle, il est toujours activement recherché.

La jeune victime a été conduite dans la nuit à l'hôpital Charles Nicolle de Rouen (Seine-Maritime).