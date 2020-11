Confinement : une campagne contre les violences intrafamiliales

Lors du premier confinement strict, les services d’urgences ont enregistré une hausse de 30% d’appels relatifs aux violences familiales. Et la France connaît maintenant un deuxième confinement. Les chiffres à venir sur le nombre d'actes de violences interfamiliales sont loin, a priori, d'être rassurants, bien au contraire. A Nîmes, la ville lance cette semaine une grande campagne d’information auprès de la population pour que les victimes, ainsi que toute personne témoin de violence intrafamiliale, connaissent les numéros d’urgence dédiés et les dispositifs de signalements existants.

Issue d’un travail conjoint entre les différents acteurs de la prévention, cette campagne, indique la mairie, "s’inscrit dans la politique de sécurité de la Ville investie par Jean-Paul Fournier" :

- création d’une délégation municipale, au droit des femmes, à l’égalité, à la lutte contre les discriminations et à l’aide aux victimes

- demande d’aides supplémentaires pour la lutte contre les violences faites aux femmes auprès de la ministre déléguée, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances : subventions pour les associations œuvrant dans ce secteur, capacités d’hébergement d’urgence pour les victimes de violences, ca candidature en tant que circonscription test dans la dotation de bracelet antirapprochement et candidature pour devenir ville pilote du plan « Angela ».