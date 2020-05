Confinement : une cellule psychologique pour les patrons de l'Hérault

La CCI de l'Hérault a mis en place, depuis la fin avril, une cellule d'écoute et de soutien psychologique aux chefs d'entreprises. Elle reçoit une dizaine d'appels par jour. Quatre salariés ont été formés spécialement. Les cas les plus préoccupants sont dirigés vers l'obervatoire Amarok.

Depuis fin avril, la CCI de l'Hérault a mis en place une cellule d'écoute psychologique et de soutien aux chefs d'entreprises du département. Quatre salariés de la Chambre de Commerce ont été formés pour prêter cette oreille attentive et, si besoin, réorienter les cas les plus sérieux vers les psychologues de l'observatoire Amarok.

Peu d'appels mais un besoin réel

La cellule reçoit une dizaine d'appels par jour mais beaucoup de chefs d'entreprises n'osent pas décrocher leur téléphone pour se plaindre. La détresse de certains est pourtant bien réelle selon André Deljary, le président de la CCI Hérault.

Il a pu le constater au travers des appels reçus depuis mi-mars : "Sur le département, on a reçu 28.500 appels depuis le début du confinement, souvent pour des questions techniques sur les aides, les montages de dossier mais on sent, en discutant avec les chefs d'entreprises, une angoisse. Certains nous parlent d'insomnie, de colère, d'idées noires. Tous ces signaux nous ont incités à mettre en route cette cellule Amarok. Un chef d'entreprise fragilisé, fragilise son entreprise et la reprise de l'activité".

Il y a quelques jours, nous avons reçu un mail d'un dirigeant pour nous dire que notre cellule d'écoute lui avait redonné espoir et motivation et qu'il se sentait moins seul.

Les deux numéros pour joindre la cellule d'écoute CCI : 06 14 28 07 11 et 06 35 49 62 54 .