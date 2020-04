Confinement : près de Lille, une femme victime de violences conjugales secourue grâce au 114

A Wattrelos, près de Roubaix, les policiers ont mis en sécurité une femme enceinte de 7 mois, dans la nuit de vendredi à samedi. A leur arrivée, cette maman de plusieurs enfants présentait des traces de coup. Son compagnon, alcoolisé, a été placé en garde à vue.

Cette trentenaire avait elle-même alerté les secours, vers 3 heures du matin. Ne pouvant pas téléphoner discrètement devant son compagnon, elle a laissé un SMS sur le 114, une plateforme ouverte en 2011 et habituellement réservée aux sourds et malentendants. Depuis le début du mois d'avril, elle permet aussi de recevoir les messages écrits de femmes qui voudraient signaler qu'elles sont en danger. Il suffit pour cela de laisser leur nom et une adresse précise.

La Direction Départementale de la Sûreté Publique dans le Nord dit s'inquiéter de la baisse du nombre de violences intrafamiliales constatées, depuis le début du confinement. Les moyens ont été renforcés pour tenter de détecter des situations de détresse. Des réservistes de la police prennent régulièrement des nouvelles de femmes qui avaient signalé des violences. C'est grâce à l'un de ces appels qu'une femme a pu être secourue il y a quelques jours à Lille.

Des points d'accueils ont également été installés dans 6 centres commerciaux des Hauts-de-France.