Confinement : une nouvelle plainte déposée dans l'Essonne pour violences policières

Un jeune homme a porté plainte, ce mardi, pour "violences aggravées" lors d'un contrôle de police lié au confinement aux Ulis, dans l'Essonne. Une plainte similaire a été déposé il y a un peu plus d'une semaine. Les deux hommes ont le même avocat.

Une vidéo vue des dizaines de milliers de fois sur Twitter

Yassim, 30 ans, a déposé plainte auprès du parquet d'Évry, pour "violences volontaires aggravées par personne dépositaire de l'autorité publique, en réunion, avec usage ou menace d'une arme." Dans une courte vidéo vue des dizaines de milliers de fois sur Twitter, il apparaît le visage tuméfié et explique avoir croisé la police en sortant de chez lui pour aller chercher du pain, le 23 mars, une semaine après le début du confinement en France.

"Ils m'ont rentré dans le bâtiment sans me poser de questions, sans me demander d'attestation et ils m'ont roué de coups. Ils m'ont éclaté la tête à deux reprises contre le mur et ils m'ont mis un coup de crosse de flashball en pleine tête", affirme le trentenaire. Le médecin qui l'a examiné le soir des faits lui a prescrit cinq jours d'IPP (Invalidité permanente partielle).

Une brigade anti-criminalité pointé du doigt

C'est la deuxième plainte pour des faits de violences policières déposée aux Ulis en l'espace de quinze jours. Pour Me Samim Bolaky, l'avocat des deux plaignants, ce sont les mêmes agents de la Brigade anti-criminalité de Palaiseau qui sont impliqués dans les deux affaires.

Le lendemain des faits relatés par Yassim, un autre habitant de la ville a été mis à terre et frappé lors d'un contrôle de police, dans une scène filmée qui a provoqué l'indignation sur les réseaux sociaux. "Est-ce que vous avez une attestation? Pourquoi êtes-vous dehors ? Ces questions n'ont pas été posées", affirme le conseil des jeunes pour qui "la police n'est là que pour casser du jeune de banlieue."

Des difficultés à faire respecter le confinement

Sollicitée, la police du département n'a souhaité commenter aucun des deux cas. "Il faut contextualiser, la vidéo ne montre qu'une certaine partie de l'intervention. Ce qui se passe avant, c'est important et ça conditionne l'intervention", a réagi Guillaume Roux, délégué départemental du syndicat Unité SGP Police. "On est obligés d'en venir à des méthodes musclées, mais nécessaires pour faire appliquer la loi", ajoute-t-il, invoquant des difficultés à faire respecter le confinement dans certains quartiers.