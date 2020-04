Coronavirus et confinement : verbalisé à 19 reprises sans attestation de sortie

Le confinement a parfois bien du mal à entrer dans la tête de certains. Les verbalisations se multiplient et les récidives aussi. Le plus marquant concerne cet homme de 79 ans de nationalité croate et ne parlant pas le français a été verbalisé à 19 reprises en 15 jours : pendant sa garde à vue au commissariat de Béziers, il a expliqué qu'il n'avait pas compris la teneur des verbalisations. Il sera jugé par le tribunal correctionnel de Béziers le 25 mai.

Un homme de 42 ans, verbalisé à cinq reprises, avec déjà 15 condamnations à son casier comparaîtra ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Béziers. Il est en détention provisoire depuis mercredi.

Un jeune homme de 18 ans verbalisé à six reprises a accepté la peine de 105 heures de travail d'intérêt général assortie de deux mois d'emprisonnement en cas d'inexécution. Un autre jeune homme de 18 ans verbalisé lui aussi à six reprises accepté la peine de 140 heures de travail d'intérêt général assortie de trois mois d'emprisonnement en cas d'inexécution.

Deux autres hommes de 27 et 40 ans, verbalisés à quatre et six reprises sont toujours en garde à vue ce jeudi matin à Béziers et Agde.