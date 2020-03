Confinement : verbalisé cinq fois en cinq jours, il finit derrière les barreaux

Il y en a qui ne comprennent pas. Un homme de 26 ans, vivant à Albertville (Savoie), a été placé ce mardi en prison en attendant son jugement en fin de semaine pour mise en danger de la vie d'autrui. Les policiers albertvillois l'ont contrôlé et verbalisé cinq fois en cinq jours pour non-respect des consignes de confinement face à la pandémie de coronavirus.

Déjà connu des services de police non seulement pour avoir été verbalisé mais aussi pour des faits de petite délinquance, il a finalement été arrêté ce lundi soir, alors qu'il se trouvait dans la partie commune d'un immeuble en compagnie de trois autres personnes. Il a d'abord été placé en garde à vue -non sans avoir couvert d'insultes les policiers qui l'embarquaient- puis a été présenté ce mardi au parquet, qui a décidé de le placer en détention provisoire. Il est poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui et pour outrages.