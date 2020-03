Confinés dans un appartement, ces petits Bretons trouvent le temps long

Dans le quartier du Blosne à Rennes (Ille-et-Vilaine), les enfants passent le plus clair de leur temps sur le balcon. Depuis le début du confinement lié à l'épidémie de coronavirus, il n'est plus possible de sortir s'amuser dehors ou d'aller à l'école. Une situation difficile à vivre pour les habitants de ces barres d'immeubles.

Un ordinateur pour cinq

Dans l'appartement de Maryline, ses six enfants n'ont pas tous leurs chambres. Alors depuis le début du confinement, les moments de solitude et de tranquillités sont rares. "Des fois, ils se bagarrent, alors je crie 'tout le monde dans sa chambre !', sauf que ce n'est pas possible", plaisante la mère de famille.

Cette caissière ne peut plus travailler pour garder ses enfants. Alors elle tente de mettre en place la continuité pédagogique à domicile. "Le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul ordinateur pour tous les enfants. Les plus grands alternent, et les plus petites font avec mon téléphone portable, mais la connexion est très mauvaise".

Pourtant, dans cette famille on sait que la situation pourrait être bien pire. "Il y a une camarade de classe de ma fille qui n'a ni téléphone, ni internet. Depuis le début du confinement, nous n'avons aucune nouvelle. Elle ne peut pas faire les devoirs. Il va y avoir de vrais écarts entre les enfants", s'inquiète cette maman.

Les enfants ont conscience que la maman fait son maximum. "Elle court toute la matinée entre chacun d'entre nous pour nous aider. Elle désinstalle des applications sur son téléphone pour télécharger nos devoirs", raconte l'une des filles.

C'est chiant parce que comme par hasard, il y a le confinement et il fait beau

Mais les devoirs, ce n'est pas toute la journée. "A 8h30 la connexion internet n'est pas trop mauvaise, alors il faut en profiter", raconte la maman. Mais les enfants eux, rêvent de sortir, de s'amuser avec leurs copains. "On a retrouvé des jouets à la cave pour s'amuser le plus possible. Sur le balcon, on a aussi un hamac. C'est chiant parce que comme par hasard, il y a le confinement et il fait beau. Du coup nous ça nous donne envie de sortir", s'agace la jumelle de 9 ans.

Dans cette famille, la petite dernière, qui fête ses un an dans quatre jours, rythme aussi le quotidien de tout le monde. "On ne peut pas trop ouvrir la fenêtre pour la petite, sinon elle va tomber malade. Alors à l’intérieur il fait chaud. Puis elle pleure beaucoup, c'est très difficile a vivre", insiste l'élève de CM1.

Des enfants qui osent à peine le dire a l'autre bout du téléphone, mais oui, ils rêvent de retourner à l'école.