Pour lutter contre le phénomène des rodéos motorisés, scooters et motos de cross, qui font bourdonner les oreilles des habitants, notamment dans certains quartiers urbains, Bruno Studer, député strasbourgeois de la république en marche, préconise la confiscation des véhicules.

Strasbourg, France

Pour calmer les adeptes des acrobaties sur deux roues, et s'attaquer aux nuisances sonores et aux risques d'accident, Bruno Studer, le député strasbourgeois de la république en marche et deux de ses collègues parlementaires ont planché sur une proposition de loi qui vient d'être adoptée en première lecture à l'assemblée nationale. Elle prévoit de lourdes peines contre les adeptes mais surtout la confiscation de leur scooter ou moto.

Il s'agit de donner un outil qui permet à la loi d'être efficace. Vous ne faites pas de rodéo si vous n'avez pas de véhicule. Bruno Studer, député bas-rhinois LREM

Mais dans le quartier des Ecrivains à Schiltigheim au nord de Strasbourg la mesure laisse les habitants sceptiques. Ils se disent certes excédés par ces rodéos motorisés qui les empêchent de se reposer ou de dormir mais doutent de l'efficacité de la confiscation des deux-roues. "Il faut déjà les choper" lâche Nicolas, "faut pas leur piquer leur véhicule, c'est un moyen de locomotion comme un autre" explique Françoise. Ahmed, lui, verrait plutôt des amendes et le retrait de points voire du permis de conduire pour les possesseurs de plus grosses cylindrées.