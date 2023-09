Conflit à la mairie de Bonneuil : le dossier relancé par une nouvelle plainte

On croyait le dossier en suspens, il est finalement relancé par une nouvelle plainte. Le conflit entre le maire et ses adjoints de Bonneuil, dans l'Indre, fait toujours l'objet d'investigations. Après la garde-à-vue du maire, fin août, pour dénonciation d'infraction imaginaire , et le dépôt de plainte de cet élu pour une agression de la part d'un adjoint, la procureur de la République de Châteauroux avait décidé de suspendre le dossier judiciaire. Mais une nouvelle plainte pour violence a été déposée la semaine dernière par l'adjoint lui-même mis en cause par le maire. Le dossier est donc relancé.

Le dossier judiciaire relancé

Dans cet épineux dossier, c'est parole contre parole. La parole des adjoints contre celle du maire et de ses soutiens. La Justice n'a pour le moment pas tranché, difficile donc de dire avec certitude ce qu'il s'est passé. Ce qui est certain c'est que ce conflit paralyse depuis plus de deux ans la commune. Une situation qui a poussé un ensemble d'élus locaux à demander la dissolution du conseil municipal auprès du Ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.