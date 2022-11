Conflit avec Axa : une première victoire pour six restaurateurs tourangeaux

Six restaurateurs tourangeaux avaient continué leur combat judiciaire contre Axa pour être remboursés de leurs pertes d'exploitation liées au Covid. Ils viennent d'obtenir gain de cause.

A son tour, le tribunal de commerce de Tours donne raison aux restaurateurs dans le conflit qui les oppose à Axa. On vous en a déjà parlé, l'assureur a plusieurs procédures judiciaires sur le dos, celles de restaurateurs mécontents de ne pas s'être fait indemniser pour leurs mois de fermeture liés au Covid. En cause, une clause d'exclusion dans leurs contrats qu'ils jugent illégales. Pour tenter de mettre fin au conflit, Axa avait d'ailleurs dégagé une enveloppe de 300 millions d'euros en fin d'année dernière pour un total de 15.000 professionnels en France. Une transaction qu'une poignée d'entre eux avait refusé.

Une première victoire pour six restaurateurs tourangeaux

C'est le cas de ces six restaurateurs tourangeaux qui ont décidé d'aller jusqu'au bout de leur combat judiciaire, et qui viennent donc d'obtenir gain de cause auprès du Tribunal de commerce de Tours. Après presque deux ans de procédure, la justice a bien reconnu la nullité de cette clause d'exclusion vendredi dernier. Première manche gagnée pour leur avocat, Maître Sajjad Hasnaoui-Dufrenne. Reste la deuxième, celle de l'indemnisation.

Il reste un point, le chiffrage des pertes d'exploitation - Maître Hasnaoui-Dufrenne

"Aujourd'hui, il reste un point, mais qui est presque un point de détail en regard de ce combat qui est un combat de principe. C'est le chiffrage des pertes d'exploitation qui va faire l'objet d'expertises judiciaires" détaille Maître Hasnaoui-Dufrenne. "Ce qui est certain, c'est que ça fait maintenant près de deux ans qu'on dit à AXA que cette clause n'est pas valide. Donc c'est effectivement une belle décision dans le sens où le tribunal de commerce nous dit aujourd'hui vous avez raison depuis deux ans. Mais dans le même temps, on se dit que ça fait deux ans qu'Axa aurait dû indemniser les restaurateurs de leur perte d'exploitation et qu'ils ne l'ont pas fait".

Des indemnisations qui devraient arriver dans les prochains mois

Axa a un mois pour faire appel de cette décision, mais même dans ce cas, l'assureur devra quand même indemniser les restaurateurs. Les expertises judiciaires vont d'ailleurs débuter dans les semaines à venir pour déterminer le montant des indemnisations. Les clients tourangeaux de Maître Hasnaoui-Dufrenne ont perdu entre 20.000 et 300.000 euros.