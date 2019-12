Conflit entre le Stade de Reims et l'ancien joueur Anatole Ngamukol : l’entraîneur David Guion relaxé

Reims, France

Le tribunal correctionnel de Reims a relaxé ce mardi 3 décembre l'entraîneur du Stade de Reims David Guion et le directeur général délégué du club Mathieu Lacour. Les deux hommes étaient poursuivis par l'ancien attaquant rémois Anatole Ngamukol pour "harcèlement moral", après sa mise à l'écart des vestiaires à la fin de la saison 2017-2018. Recruté à l'été 2017, l'ancien attaquant rouge et blanc avait porté plainte contre le club après son licenciement en octobre 2018.

Des "choix sportifs" selon le Tribunal

Dans sa décision ce mardi, le Tribunal estime que _"la partie civile ne démontre aucun des éléments constitutifs de l'infraction"_et que "les choix sportifs (faits par l'entraîneur du Stade de Reims) se sont heurtés à la très haute estime que la partie civile a d'elle même...". Un joueur face à son ancien club pour "harcèlement moral" c'était une première dans le monde du football.

à lire aussi Reims : l'ancien attaquant Anatole Ngamukol assigne en justice le Stade de Reims pour harcèlement moral

L'avocate du joueur annonce faire appel de la décision

L'ancien attaquant du Stade de Reims Anatole Ngamukol avait reçu le soutien du Syndicat des footballeurs professionnels (UNFP), qui avait dénoncé en janvier dernier des mises au ban de plus en plus fréquentes dans le football professionnel. L'avocate du joueur a indiqué ce mardi 3 décembre qu'elle faire appel de la décision du Tribunal.

"Le juge pénal n'est pas habitué à juger des sportifs, des gens qui participent à l'organisation du football, voir plus généralement du sport... _il y a une omerta à l'égard des entraîneurs et des dirigeants et c'est ça qu'on veut briser et on espère se faire entendre par les juges en appel"_, a souligné Maître Delphine Meillet.