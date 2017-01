Conflit familial entre agriculteurs à Dijon : "Je préfère encore me suicider"

Un homme de 66 ans a été jugé mardi au Tribunal correctionnel de Dijon pour menace de mort, harcèlement moral et nuisance sonore. La victime, son neveu, habite juste à côté de chez lui. Ils sont tous les deux agriculteurs à Val-Mont, à l'ouest de Beaune en Côté d'Or.

Gérard a 66 ans, il est passé devant le Tribunal correctionnel de Dijon pour menace de mort, harcèlement moral et nuisance sonore. La victime, son neveu Bruno, habite juste à côté de chez lui. Ils sont tous les deux agriculteurs à Val-Mont, à l'ouest de Beaune. Un hameau de quelques âmes où se déchire cette famille depuis des années. Un conflit comme il en existe dans les petits villages.

Un conflit entre frères qui dure depuis des années

Gérard et son frère ne se sont jamais entendus. Ils ont décidé un jour de partager l'exploitation familiale. Et puis en 2003, Bruno reprend la ferme de son père. Et s’agrandit. Gérard, dont la maison jouxte celle de son neveu, regarde cette expansion avec méfiance. Lui est resté sur une petite exploitation d'une trentaine de vaches allaitantes. Bruno, ce sont 80 vaches. Intolérable et même illégale selon son oncle. Mais le tribunal administratif donne raison à Bruno. Alors après cette décision, tout bascule. Une injustice pour Gérard qui ne l'a jamais supporté. Ça devient même une obsession. Il a déjà fait une tentative de suicide.

Des cris tous les jours

Deux à trois fois par semaine il hurle nuit et jour en direction de son voisin. Pour Bruno, c'est une situation intenable qui s’amplifie de jour en jour : "Mon gamin de 8 ans est traumatisé. Il ne veut même plus jouer dans le jardin". À la barre, Gérard, pull vert, jean et moustache nie les faits. "J'ai de grands prés, il faut bien que j'appelle mes bêtes!" La présidente lui demande s'il ne se moque pas un peu de la cour. Il réitère : "Il faut bien que ma femme et mes chiens m'entendent quand j'ai besoin d'eux!".

La bête noire du village

Plusieurs habitants du hameau témoignent des vociférations de Gérard. "Un jour, il y a aura un drame", "Ça relève de la psychiatrie" selon les dires de certains pendant l'enquête. Gérard bénéficie déjà d'une assistance thérapeutique. L'agriculteur est devenu la bête noire du village. L'homme qu'il faut abattre, comme l'exprime dans sa plaidoirie son avocate. La seule solution : que l'un des deux arrête son exploitation. Avant le délibéré, Gérard s'approche de la barre et ajoute :

"Je préfère encore me suicider"

Après 20 minutes d'attente, Gérard a été relaxé pour la menace de mort. Mais reconnu coupable de harcèlement et écope de 3 mois de prison avec sursis. Il devra payer 6000 euros à son neveu au titre du préjudice moral et 1.000 euros pour les frais d'avocat. Pour les nuisances sonores, ce sera 200 euros d'amende.