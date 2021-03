Conflits de voisinage, dépôt sauvage d'ordures... comment réduire les incivilités en Creuse ?

Pour réduire les incivilités et prévenir la délinquance, le procureur de la République de Guéret a signé une convention avec une vingtaine de maires creusois. Il les conseille et les incite à utiliser davantage leur pouvoir de rappel à l'ordre.

Les maires creusois ne sont plus seuls face aux incivilités. Une vingtaine d'élus ont signé jeudi 18 mars une convention avec le procureur de la République de Guéret pour renforcer la justice de proximité. Dans la loi, le maire est le premier magistrat de sa commune. Il a un pouvoir de police. Mais il ou elle ne sait pas toujours quelle procédure appliquer devant tel ou tel fait.

Le maire ne peut pas tout savoir

Certes, en Creuse, on est plutôt tranquilles, mais il y a quand même un "mais" explique Dominique Vallière, le maire de Mazeirat, 130 habitants, au sud-est de Guéret : "Malgré tout, il y a des problèmes de voisinage, des dépôts d'ordure... Parfois on n'a pas la réponse effective pour faire avancer les choses." Jean Pierre Duguet, maire de la petite commune de Mansat-la-Courrière, qui compte 83 habitants près de Bourganeuf, renchérit : "On ne sait pas forcément quelle action engager : un rappel à l'ordre, un rappel à la loi, est-ce qu'il y a infraction, est-ce qu'il faut prévenir la gendarmerie... Le maire ne peut pas tout savoir, ce n'est pas vrai !"

La convention a été signée jeudi 18 mars par les maires et le procureur de la République de Guéret. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Agir avant que ça dégénère

Désormais, dès qu'ils auront une question ils pourront la poser directement au parquet grâce à une adresse mail dédiée. Ce sera très utile selon Henri Benoît, le premier adjoint d'Arrènes, 220 habitants, dans l'ouest du département : "Devant la répétition de petites incivilités, c'est très pénible, on ne sait pas à qui s'adresser ni comment faire. Le problème des élus est là. L'intérêt de cette convention est qu'on n'est plus tout seuls." "C'est important pour les petites communes parce qu'on n'a pas de structure juridique, on n'a rien de tout ça", complète le maire de Mansat-la-Courrière.

Prévenir la petite et la moyenne délinquance dans le département

Pour le parquet, il vaut mieux que le maire agisse tout de suite pour les petites incivilités plutôt que prendre le risque que ça dégénère plus tard en délit ou en crime. "Un différend de voisinage peut se terminer par des faits beaucoup plus graves. Il vaut mieux apaiser les tensions, ça rentre dans les pouvoirs du maire." La convention permet de renforcer les liens entre la justice et les élus"pour prévenir la petite et la moyenne délinquance dans le département. On n'est pas au courant de tout. Le maire est le premier magistrat qui connait le mieux ses concitoyens !"

Le procureur incite donc les maires à faire davantage de rappels à l'ordre. Pour l'instant selon lui, à part à Guéret, aucun élu n'utilise ce pouvoir : "Certes, c'est uniquement verbal, mais c'est solennel, ça marque les esprits. Parfois il y aura des échecs, mais ça peut marcher, pour vivre plus sereinement dans ce beau département", conclut Bruno Sauvage.