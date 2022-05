Congé menstruel : quel bilan pour la mairie de Gérone, qui le teste depuis janvier ?

Alors que le gouvernement espagnol vient de valider un avant-projet de loi pour instaurer un congé menstruel, la mairie de Gérone, en Catalogne Sud, expérimente déjà un système d'aménagement d'horaires pour ses employées.

Le principe est plutôt simple : si une femme souffre trop pendant son cycle menstruel, il lui suffit de prévenir sa hiérarchie, et elle peut rester chez elle. Chaque employée à droit à huit heures de congés par mois, qu'elle peut répartir comme elle le souhaite. "Venir une heure plus tard le matin, ne pas venir de l'après-midi", explique Maria Angel Planas, conseillère municipale à la mairie.

Des heures qu'il faut rattraper dans le trimestre

Une sorte de congé à la carte, mais les heures non travaillées doivent ensuite être rattrapées. L'employée peut rester une heure plus tard le soir, venir travailler toute une après-midi, par exemple. Elle a trois mois pour le faire. Un moyen d'éviter les inégalités salariales selon Maria Angel Planas : "Le nombre d'heures travaillées annuelles reste le même qu'un homme. On ne voulait pas créer de différence entre les femmes et les hommes."

"Quand vous n'êtes pas bien, vous n'arrivez pas à travailler correctement" - Maria Angel Planas, conseillère municipale à Gérone

Huit femmes ont demandé à bénéficier de cet aménagement depuis le mois de janvier, un chiffre très raisonnable selon la mairie de Gérone. Des employées soulagées de ne plus avoir à venir travailler alors qu'elles souffrent. "Nous voulions vraiment faire quelque chose pour le bien-être de ces femmes. Et puis quand vous n'êtes pas bien, vous n'arrivez pas à être productif", constate Maria Angel Planas.

La conseillère municipale regarde d'un œil curieux ce projet de loi espagnol, prochainement proposé au parlement. Un congé menstruel assez différent de ce qui se fait à Gérone, puisqu'il sera délivré sur présentation d'un justificatif médical uniquement. "Mais les deux ne sont pas contradictoires, ils peuvent être complémentaires", conclue Maria Angel Planas.