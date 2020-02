Conjointe suspendue par dessus le balcon à Portes-lès-Valence : le violent condamné à 6 mois ferme

Portes-lès-Valence, France

L'homme qui a suspendu sa compagne au dessus du vide par le balcon du premier étage d'un immeuble de Portes-lès-Valence a été condamné ce lundi à six mois de prison ferme et six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Valence. Cet homme de 38 ans a expliqué aux juges qu'il est alcoolique, qu'il avait beaucoup bu cette nuit du 10 janvier, et qu' une dispute a dégénéré. Le procureur avait demandé une sanction de deux ans de prison et six mois avec sursis.

La victime très choquée

Sa compagne n'a pas été blessée mais reste très choquée d'avoir été ainsi suspendue dans le vide par dessus la rambarde pendant de longues secondes. Son conjoint avait eu le plus grand mal à la ramener sur le sol ferme. La victime s'était vu prescrire neuf jours d' ITT. Elle a demandé un euro symbolique de dommages et intérêts au tribunal. Elle souhaite surtout que son conjoint se soigne.

Les magistrats ont maintenu l'homme violent en détention. Il est aussi condamné à une obligation de soins et à l'interdiction de se rendre à Portes-lès-Valence où réside la victime lorsqu’il sortira de prison.