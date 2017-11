L'autopsie du corps d'Alexia Daval, 29 ans, retrouvé lundi calciné dans un bois près de Gray, en Haute-Saône, a été "concluante". C'est ce qu'indique ce vendredi la procureur de la République de Besançon, Edwige Roux-Morizot. Mais des examens complémentaires sont encore nécessaires.

"Concluante." C'est ainsi que la procureure de la République de Besançon, Edwige Roux-Morizot, a qualifié l'autopsie pratiquée jeudi sur le corps calciné d'Alexia Daval, 29 ans, retrouvé lundi par les gendarmes près de Gray en Haute-Saône. D'après la magistrate, qui ne souhaite pas donner pour l'instant de détails sur les résultats de l'autopsie, afin de ne pas nuire à l'enquête, l'examen a permis de connaître "les raisons de sa mort".

Plusieurs indices intéressants pour l'enquête

"Des indices ont pu être recueillis, et l'autopsie a permis de conclure à un certain nombre d'éléments intéressants pour l'enquête, car l''état du corps le permettait", a précisé Edwige Roux-Morizot. "On connait les raisons de la mort d'Alexia, mais des examens complémentaires sont encore nécessaires pour en connaître le détail", a ajouté la procureure.

La disparition d'Alexia Daval a été signalée à la gendarmerie samedi dernier vers midi. Selon lui, la jeune femme était partie courir vers 9h30. Son corps calciné a été retrouvé lundi par les gendarmes dans un bois de Velet-Esmoulin, alors qu'une battue citoyenne se tenait à proximité.

